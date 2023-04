« Peine 333 » : le premier album de Geeeko, reptile à deux visages

Tout au long de l’album, Geeeko alterne donc entre ces deux facettes qui parfois se rencontrent. Au niveau des prods, on passe aussi d’une ambiance à l’autre. Essentiellement composées par Chuki Beats et Skar, elles sont tantôt très aériennes, tantôt plus dark et parfois carrément club. Côté feats, en plus de Frenetik, on retrouve le miel de Tawsen dans le langoureux "Où je vais", et le timbre reconnaissable du rappeur du 94 Cinco dans le très ambiant "Traphouse".

Avec ce premier album, Geeeko se positionne définitivement comme un des artistes les plus prometteurs du paysage rap noir jaune rouge. La cover du projet montre d’ailleurs la tête de l’artiste sortir peu à peu de l’eau et s’élever au-dessus de la surface. On pourrait y voir une sorte d’allégorie de sa position de rappeur émergeant qui tend à devenir une valeur sûre. C’est tout ce qu’on souhaite à Geeeko qui présentera "Peine 333" ce vendredi soir lors d’une release party au Sneakers Café à Bruxelles.