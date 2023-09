Peindre vos murs, mots croisés, dîners : les acteurs hollywoodiens en grève redoublent d’idées pour compenser la perte de revenus

On retrouve plusieurs types d’expériences : des dîners avec Bob Odenkirk, interprète de Saul dans "Breaking Bad" et le spin-off dédié à son personnage "Better Call Saul", et son ami de longue date David Cross, connu pour son rôle de Tobias Fünke dans l’hilarante "Arrested Development", des conversations téléphoniques avec l’ensemble du cast d’une série. Si vous habitez à Los Angeles, Adam Scott ("Party Down", "Parks and Recreation") propose par exemple de promener votre chien. Lena Dunham, créatrice de la série "Girls" et actrice, offre de peindre vos murs. Vous pouvez également faire une séance de mots croisés avec Natasha Lyonne ("Russian Doll", "Orange is the new black"). Leur mise à prix est à $500 minimum et augmente au fur et à mesure. Ces activités atteignent facilement les milliers de dollars.

Ils vendent également des objets de collection dédicaces. Daniel Radcliffe propose une chemise de son film "Weird", Tom Waits, son célèbre chapeau Fedora et la doubleuse d’Harley Quinn dans la récente série animée, Kaley Cuoco, un poster du personnage.

Ouverte depuis mercredi, cette vente aux enchères prend fin samedi prochain.