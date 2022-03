Pegasus, ingérences et réponse covid : trois nouvelles commissions au Parlement européen

Ce dernier avait réagi auprès du quotidien flamand 'De Standaard' en qualifiant cette citation de "stupidité" motivée par un souci d'équilibrage entre les groupes politiques. Il affirme n'avoir jamais été approché par le gouvernement chinois et assure que le fonds d'investissement est privé.

La nouvelle commission "ingérences et désinformation" prendra une autre dimension avec l'invasion russe en Ukraine et l'interdiction par l'UE des médias russes RT et Sputnik.

La réponse covid

Quant à la commission sur les leçons à tirer de la crise du coronavirus, elle devrait aborder non seulement les politiques mises en œuvre au niveau européen, mais aussi les relations internationales liées à la diplomatie du vaccin, les impacts de la crise sur la société, les droits et libertés fondamentales, etc.