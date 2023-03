Pégases 2023 : qui sont les grands gagnants des “César” du jeu vidéo ?

Le jeu vidéo était à l’honneur ce jeudi 9 mars à la Cigale à Paris. La quatrième cérémonie des Pégases, organisée par l’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo, a récompensé les meilleurs jeux vidéo de l’année. Au palmarès, on retrouve deux gros titres français : les très bons A Plague Tale : Requiem, et Stray, un titre dans lequel on incarne un chat.

Mais les jeux français n’ont pas tout raflé. Sans surprise, on retrouve le chef d’oeuvre Elden Ring dans la liste des grands gagnants, ainsi que deux titres indépendants : Tunic et Spiritfarer. Voici le palmarès complet :