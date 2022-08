Peesy, l'application qui recense les toilettes publiques bruxelloises

Le constat est sans appel : seules 175 toilettes publiques ont été recensées, soit une pour 11 000 habitants. Seulement 60 % sont accessibles aux femmes. Beaucoup sont inutilisables ou mal équipées.

55% des toilettes sont gratuites. Moins de 40% sont ouvertes 24h/24. Or, pour un grand nombre de personnes précarisées, c'est souvent un endroit indispensable pour un minimum d'hygiène corporelle. Pour cette raison, plusieurs communes investissent dans cet équipement, en plus de vouloir proposer une solution aux touristes pressés.

>>> A voir: BX1 vous présente l'application PEESY

L'application, qui n'est disponible que sur Android actuellement, propose des filtres pour savoir si les toilettes indiquées sont gratuites ou non et combien cela coûte le cas échéant. Elle indique les heures d'ouverture, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, aux poussettes et si elles sont équipées d'évier. L'application recense également les fontaines d'eau potable de la région bruxelloise.

La carte est consultable sur le site internet de Peesy.