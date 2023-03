Pedro Pascal (The Mandalorian, The Last of Us) s’oppose aux lois anti-LGBTQIA+ aux Etats-Unis

Cela fait une dizaine d’années que Pedro Pascal ne quitte plus nos écrans. La star des séries "The Mandalorian" inspirée de l’univers Stars Wars et "The Last of Us" se déroulant dans un monde postapocalyptique, s’est faite connaitre du grand public pour son rôle bref mais mémorable d’Oberyn Martell dans "Game Of Thrones" en 2014 avant d’incarner l’année suivante Javier Peña, l’agent de la DEA pourchassant Pablo Escobar, dans "Narcos".

Pedro Pascal né à Santiago au Chili et arrivé aux Etats-Unis enfant alors que ses parents fuyaient la dictature de Pinochet a dû attendre la quarantaine pour véritablement percer. Aujourd’hui, à 47 ans, le comédien profite de sa notoriété - jusqu’à TikTok qui projette sur lui l’image d’un "papa sexy" - pour offrir une visibilité aux causes qui lui sont chères : lutte contre le racisme, soutien aux droits des femmes mais surtout défense des droits de la communauté LGBTQIA +.

Ces droits sont particulièrement menacés aux Etats-Unis suite à divers projets de lois transphobes. Le dernier projet en date vient de Floride et consiste à dissuader les parents de soutenir la transition de leur enfant en restreignant leur couverture médicale. C’est dans ce contexte que Pedro Pascal a publié sur les réseaux sociaux une série de photos du drapeau arc-en-ciel accompagnée d’une légende puisée dans "Blowin' in the Wind", l’hymne de Bob Dylan en faveur des droits civiques : "The answer my friend is blowin’in the wind. #LGBTQIA+". ("La réponse mon ami est dans le souffle du vent #LGBTQIA").

Pedro Pascal a lui-même beaucoup soutenu sa sœur transgenre, Lux Pascal, actrice et militante pour les droits des personnes trans. Il partage d’ailleurs régulièrement avec sa large fan base les derniers succès de sa sœur, notamment lorsqu’elle fait la une des magazines.