Pedro Facon nommé directeur général adjoint de l'Inami

Le commissaire corona Padro Facon deviendra, à partir du 11 avril prochain, le nouveau directeur général adjoint de l'Inami, annonce vendredi l'Institut national d'assurance Maladie-Invalidité dans un communiqué.

Après une procédure de sélection entamée à l'automne dernier, l'institution et le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, ont proposé son nom au conseil des ministres. Celui-ci a donné son aval vendredi.

"Je suis très heureux de pouvoir renforcer prochainement l'équipe de l'INAMI et de contribuer ainsi, avec tous les partenaires, à la bonne gestion et au renforcement des politiques de santé, de l'assurance soins de santé et indemnités et de la réinsertion. C'est un peu comme rentrer au bercail, car j'ai déjà travaillé pour cette belle institution entre 2005 et 2013", déclaré l'intéressé dans le communiqué.

Le commissariat corona disparaîtra le 8 avril, tout comme l'organe consultatif GEMS, qui a conseillé le gouvernement pendant la crise sanitaire du coronavirus.