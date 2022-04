Pedro Almodóvar : la femme érigée en œuvre d’art depuis 40 ans

Les actrices espagnoles chères au cœur du cinéaste espagnol, Carmen Maura, Victoria Abril, Rossy de Palma, Bibiana Fernández, Penelope Cruz….sont aussi les héroïnes de ce documentaire Almodóvar, tout sur ses femmes. Le réalisateur Sergio Mondelo a en effet choisi de donner la parole à ces Chicas d’Almodóvar pour nous éclairer sur la personnalité de ce cinéaste majeur de la nouvelle vague espagnole et pour tenter d’expliquer pourquoi, finalement, il a toujours placé les femmes au centre de ses films et non les hommes. Et on ne comprendra que mieux comment il a révolutionné le cinéma espagnol.

Sa rencontre cruciale avec Carmen Maura à Madrid, la libération artistique après la mort de Franco et la naissance de la Movida, c’est dans ce contexte qu’émerge le cinéma underground d’Almodovar avec Pepi, Luci, Bom et autres filles du quartier en 1980. Rossy de Palma nous délecte de sa rencontre avec Pedro. Quant à Bibiana Fernandez, à l’époque star des cabarets sulfureux, elle est un symbole de cette Espagne qui s’émancipe et qui va aussi fasciner le jeune cinéaste. Des images d’archives nous feront découvrir un Pedro travesti en femme, témoin de la modernité de l’époque, en train de faire le show sur la scène punk madrilène. Jouissif.

Avec une esthétique provocatrice et tragique, ses films racontent des histoires féminines qui révèlent la nature subtile des femmes, leur sensibilité, leurs souffrances, leurs combats. Almodóvar en a fait un terrain d’exploration cinématographique qu’il maîtrise comme personne. "Il nous comprend mieux que nous-mêmes", affirme Adriana Ugarte, l’une des deux héroïnes de Julieta. Ce documentaire s’attache aussi à retracer l’hommage éternel de Pedro à sa mère dans bon nombre de ses films, et particulièrement dans Volver (2006).