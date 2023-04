Pedersen, Cavendish, Gaviria : qui seront les sprinteurs à suivre au Giro ?

S’il est bien plus qu’un sprinteur, Mads Pedersen (Trek-Segafredo) sera sans doute le grand favori pour le classement par points, en dehors des coureurs du classement général. Lors de la dernière Vuelta, il avait prouvé à tout le monde qu’il était l’un des plus rapides du peloton en s’adjugeant trois étapes et le maillot vert. Sa capacité supérieure à passer les bosses par rapport à la plupart de ses rivaux devrait, en plus, lui permettre d’aller chercher des points dans des étapes de transition qui pourraient voir les autres fusées du peloton ne pas pouvoir tenir.

Le sprinteur dont le profil colle le mieux au sien est Michael Matthews (Jayco AlUla), également capable de passer la moyenne montagne même si ses performances lors des gros sprints massifs sont moins impressionnantes que celles de Pedersen. Toutefois, sa participation reste encore à confirmer à l’heure actuelle.