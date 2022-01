Pédaler tranquille, assis et couvert, en toute sécurité : un tout nouvel engin venu de Norvège

Son moteur lui octroie une vitesse de 25 km/h, qui peut toutefois monter jusqu'à 60 km/h en descente. Quant à son autonomie, elle varie de 50 à 80 km, selon la typologie des routes empruntées et la vitesse moyenne pratiquée.

A travers ce nouveau véhicule, l'objectif de Podbike est de permettre au grand public de réaliser une transition vers des modes de transport toujours plus efficaces et plus durables, même aussi originaux et onéreux. Car le Frikar s'affiche à 6.249 euros (hors TVA, frais de port et options diverses)

A noter qu'en 2020, le fabricant de vélos allemand Canyon avait présenté un concept du même genre, véritable réflexion sur la mobilité du futur, sous la forme d'une drôle de capsule, avec un compartiment passager pouvant s'ouvrir totalement s'il fait trop chaud, tel un cabriolet.