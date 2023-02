Pédaler pour se rendre au travail : la popularité du vélo en hausse

Le vélo a du succès sur le chemin du travail. Le SPF Mobilité et Transport vient de dévoiler une partie de sa dernière enquête sur l’utilisation du deux roues entre son domicile et son lieu de travail. On parle d’un boom en Belgique : +80% depuis 2005. Cette augmentation diffère selon les régions et on remarque aussi que la crise liée au Covid-19 a influencée les derniers chiffres communiqués. En effet, le télétravail a réduit les déplacements des Belges et les transports en commun ont été évité durant un bon moment.