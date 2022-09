Pédaler et prendre le train pour sauver la planète

Il faut prendre le train le plus souvent possible à la place de la voiture (mais ce moyen de transport est parfois onéreux.)

En diminuant de 5000 km par an nos déplacements en voiture et en ne faisant qu’un vol long-courrier une fois tous les 4 ans, nos émissions réduiraient de 3,5 tonnes.

Dans l’idéal, il faudrait parcourir les trajets de moins de 2 km à pied, de moins de 7 km à vélo, de moins de 15 km à vélo électrique et au-delà, à défaut de transport en commun, en voiture.

Aujourd’hui, en moyenne, près de 60% des déplacements sont effectués pour nos loisirs, rendre visite à nos proches ou faire nos courses. Si l’on réduisait nos déplacements annuels de 5000 km par an, cela ferait une réduction d’1 tonne de C02.

Pour les trajets plus longs, se passer de sa voiture du jour au lendemain est quasiment impossible. Construire des voitures plus petites et plus légères, élargir l’offre de transport en commun et leur interconnexion, proposer des fourchettes horaires pour commencer et terminer sa journée, favoriser le télétravail, offrir des mesures incitatives à l’utilisation des moyens de transport décarbonés et revoir les avantages telles que la voiture de société seraient des bonnes pistes pour commencer à changer.

Pour trouver plus de réponses, rendez-vous sur Auvio pour regarder notre émission "Y’a pas de planète B".

