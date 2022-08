Pédaler en toute sécurité au Pays de Herve : bientôt du concret !

Le Pays de Herve, c’est un territoire de l’Entre-Vesdre-et-Meuse qui correspond à la région herbagère de l’est de la Belgique. C’est un espace de patrimoine, de détente et de gastronomie. C'est aussi un véritable poumon vert composé de nombreux bocages. Le Pays de Herve forme une région de transition entre la Hesbaye, vaste région de cultures aux paysages ouverts, et l’Ardenne, caractérisée par des boisements et des vallées encaissées.