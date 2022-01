Pédagogie : comment lâcher-prise sur les devoirs scolaires ?

En maîtrisant le temps consacré au devoir, le rôle de parent est juste de mettre l’enfant en situation de réaliser son devoir. Cela consiste à supprimer toutes les autres stimulations et à faire en sorte qu’il aille le plus loin possible dans ses devoirs.

"Cette attitude par rapport aux devoirs peut bien fonctionner pour autant qu’on ait mis l’école au courant et qu’on adopte la même attitude stoïcienne, qui consiste à dire qu’un devoir dure un temps déterminé. On consacre son attention et on fait en sorte que son enfant soit attentif pendant ce temps-là et il va le plus loin possible, même s’il ne va pas jusqu’au bout du devoir."

Tout le monde y gagne. Le parent ne s’énerve plus. L’enfant n’est pas confronté à un parent qui s’énerve. Et l’enseignant arrête de corriger des devoirs qui sont contaminés par la présence des parents, il corrige des devoirs qui permettent de vérifier où est le niveau de compétence de l’enfant.

Le lâcher-prise stoïcien, pour autant qu’il soit concerté, est sans doute ce qui nous est le plus accessible.

Et il faut éviter ce qu’on voit souvent en pédagogie positive, poursuit Bruno Humbeeck, la psychologie de comptoir qui dit : le lâcher-prise, c’est facile, il suffit de ne rien faire.

"On va encourager ainsi une forme de négligence, remettre au lendemain ce qu’on devra de toute façon faire, et ce n’est pas la meilleure façon d’organiser son lâcher-prise. C’est pour cela qu’on a tous intérêt à connaître dans quelle mesure on choisit une forme de lâcher-prise par rapport à l’autre."