Pecq : une instruction ouverte après la découverte d’un corps sans vie dans l’Escaut

Le corps sans vie d’un homme a été retrouvé lundi en fin d’après-midi dans l’Escaut à Pecq. L’identité de la victime n’est pas connue. Le dossier a été mis à l’instruction, indique mardi en soirée le parquet de Tournai.

Lundi en fin d’après-midi, des promeneurs ont repéré le corps d’une personne qui flottait dans les eaux de l’Escaut à hauteur du pont menant à la sucrerie de Warcoing, dans l’entité de Pecq, près de Tournai. Des plongeurs de la zone de secours de Wallonie picarde ont été envoyés sur place et ont procédé au repêchage du corps. Un médecin légiste est également descendu sur les lieux afin de procéder aux premières constatations. La victime est un homme dont on ignore l’identité et l’âge.

"Ce dossier a été mis à l’instruction", a précisé vers 18h00 Frédéric Bariseau, premier substitut du procureur du roi de Tournai. "Une autopsie devait être pratiquée ce mardi en fin d’après-midi" dont le résultat n’était pas encore connu, a-t-il ajouté.