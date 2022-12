Durant les mois de juillet, août et septembre 2022, 3.485.927 kilos ont été péchés et écoulés tandis que pour la même période en 2021, le total s’élevait à 2.852.138 kilos. Pour le même laps de temps, la valeur marchande a suivi la même courbe ascendante. Elle est passée de 17.054.381 euros l’an dernier à 20.984.997 euros en 2022. Cela signifie que le prix moyen du poisson par kilo a été d’un peu plus de 6,019 euros lors du trimestre 2022 alors que celui du trimestre 2021 était de 5,979 euros.