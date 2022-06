Le texte, qui s’inscrit dans les objectifs du millénaire de l’ONU, doit en particulier supprimer les subventions qui peuvent encourager la surpêche ou les prélèvements illégaux.

Mais des divergences persistent sur le traitement des pays en développement.

Le fonds que l’OMC souhaite mettre sur place vise à leur apporter une assistance technique et renforcer leurs capacités afin que ces pays puissent mettre en œuvre l’accord et aider leurs pêcheurs à se tourner vers une pêche plus durable, en coordination notamment avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).