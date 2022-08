Pêche et ornithologie : quand la Gen Z se fascine pour la nature.

Loin des clichés des jeunes qui ne sortent que pour faire la fête ou qui restent enfermés devant leurs écrans, la Gen Z se découvre une vraie passion pour la nature. La tendance vient tout droit des États-Unis, les jeunes partageant sur les réseaux leurs après-midis à faire du "birding" ou du "fishing". Sur TikTok, les hashtags respectifs explosent : 81 millions pour le premier et 65 milliards pour le second. La grande nouveauté est que ces passionnés s'adonnent à ces activités en ville aussi bien qu'à la campagne.

Sur les réseaux, différents types de pêche se démarquent. La traditionnelle pêche à la ligne est évidemment la plus répandue, parfaite en été, en bord de lac ou sur un bateau. Les jeunes équipés d'une canne à pêche et d'hameçons filment leurs plus grosses prises.

Même si la pêche est souvent associée à la nature et au calme, elle se pratique aujourd'hui en pleine ville.

Les Parisiens sont d'ailleurs de plus en plus nombreux au bord de la Seine ou du Canal Saint-Martin à appâter les poissons. Pas question de garder ou de manger les poissons, ils sont rejetés à l'eau juste après avoir été attrapés. Le but est de se détendre et de se reconnecter à la nature.