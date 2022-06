Pêche : 95% des navires néerlandais ayant reçu une "aide Covid" auraient fraudé, le parquet européen sollicité

Pêche en eaux (plus que) troubles… L’ONG environnementale Bloom a transmis "un signalement" au parquet européen pour dénoncer des "fraudes massives aux subventions publiques" au bénéfice de pêcheurs industriels néerlandais censés être restés à quai pendant la crise du Covid-19, selon un communiqué publié lundi.

"Plus de 95% des navires néerlandais ayant reçu une subvention Covid ont triché à divers degrés et ont indûment perçu 5,8 millions d’euros entre le 15 mai 2020 et le 3 décembre 2020", affirme l’association, qui a enquêté avec le site d’informations Mediapart.

L’enquête n’accuse pas l’ensemble de ces bateaux d’être allés pêcher en mer, mais dans de nombreux cas d’avoir éteint un système de géolocalisation censé rester allumé.