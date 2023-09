Pearl Jam : un premier concert cette année rempli de surprises

Pearl Jam a repris la route jeudi pour son premier live en 2023 à St. Paul dans le Minnesota. Le groupe a proposé un set de 24 chansons, avec quelques surprises.

Ils ont notamment joué "Insignificance" de Binaural pour la première fois depuis 2016. Ils ont également interprété "Love Boat Captain" de Riot Act pour la deuxième fois seulement au cours de ces cinq dernières années.

Parmi les autres chansons choisies, citons le titre "Indifference" de Vs., qui a ouvert un concert de Pearl Jam pour la première fois depuis 1994. Ils ont également joué les titres de No Code "I’m Open" et "Sometimes".

Pour clore le concert, Eddie Vedder a repris "Wildflowers" de Tom Petty avant que le reste du groupe ne le rejoigne pour "Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town", "Go", "Crazy Mary", "Alive" et "Yellow Ledbetter".

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des morceaux joués et des images filmées par des fans.