Pearl Jam travaille à son prochain album

Le guitariste Stone Gossard a expliqué que le groupe avait pris un "bon départ" pour la suite de Gigaton, sorti en 2020.

Le groupe profite maintenant de son temps libre après une série de dates de concerts qu’il vient de donner et qui avait été reportée suite à la pandémie. Les membres ne veulent toutefois pas perdre trop de temps et confirment travailler déjà au 12e album.

Stone Gossard explique à Riff TV : "L’idée est de faire encore quelques enregistrements et terminer cet album au plus tôt. Certaines chansons sont presque finies et d’autres pas. Nous allons aussi faire quelque chose sous peu…"

"Nous avons des démos depuis quelques jours. Tout le monde écrit dans le groupe, donc on essaye de trier ce qui nous semble différent et ce qui nous plaît le plus. On travaille là-dessus. Je pense qu’on a de bonnes bases pour cet album qui sera, je l’espère, bon !"

"Je vous promets que l’album sortira au minimum en 2024, selon moi. On y travaille, en tout cas."

Dans la même interview, il a aussi expliqué qu’il n’avait aucun souci à ce qu’on qualifie toujours Pearl Jam de groupe grunge, alors que certains autres bands qu’on classait avant dans ce genre ont eu tendance à s’en éloigner : "Oh je n’ai pas de problème avec ça vous savez", explique-t-il. "Nous classer en grunge fait sens, ça décrit bien notre son un peu "cassé"".