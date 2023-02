Pearl Jam sort officiellement un album live de 1998

En 1998, un enregistrement live complet du concert de Pearl Jam à Melbourne Park était censé faire l'objet d'une sortie officielle sous forme de CD promotionnel, mais ce n'est jamais arrivé...

...Jusqu'à aujourd'hui : le groupe a annoncé la sortie de l'album live, Give Way, à la fois en CD et en vinyle, en exclusivité pour le Record Store Day 2023 (le 22 avril, précisément)

Give Way a été enregistré en Australie pendant la tournée du cinquième album studio de Pearl Jam, Yield. Selon Discogs, l'album comportait 17 titres, dont les classiques de Yield comme "Do the Evolution" et "Faithful". La veille de la mise en vente des CD Give Way dans les magasins Best Buy, Sony aurait rappelé et détruit tous les exemplaires, et seulement quelques chanceux ont réussi à se procurer les 50.000 exemplaires déjà pressés.

Cette sortie tombe à point nommé, puisque Yield vient de fêter son 25e anniversaire ce mois-ci.