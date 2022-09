Pearl Jam rend hommage aux victimes du 11 septembre avec Chad Smith des Red Hot

Un peu plus loin dans le set, le groupe a rendu hommage aux victimes du 11 septembre, le show étant programmé à la même date cette année.

Eddie Vedder a raconté l’histoire d’un homme appelé Mike qui lui a confié avoir dû quitter la ville à cause des souvenirs traumatisants de l’événement mais que cette année, il s’était dit que " ce serait une bonne chose d’être au concert de ce soir ".

Le musicien a rappelé que ce fut aussi un moment de " rassemblement et de solidarité pour le peuple américain " : " Nous ne pouvons pas oublier ça non plus. "

Pearl Jam était pour la 37e fois à New York ce week-end. Dans leur ville natale, ils n’ont pas joué plus de 50 fois, d’après les souvenirs d’Eddie Vedder et il précise " qu’il n’est pas foutu de se souvenir de la moitié de ces concerts-là " mais que, par contre, " il se souvient de chacun des concerts donnés à Manhattan. "

“Et cette journée pourrait être la plus mémorable de toutes. Nous sommes très honorés de passer cette importante date avec vous ", a-t-il conclu.

La semaine dernière, c’est à la Reine Elizabeth II d’Angleterre que le groupe rendait hommage sur scène avec le titre " Her Majesty ".