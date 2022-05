Pearl Jam rend hommage à Taylor Hawkins des Foo Fighters

C’est lors d’un concert au Forum à Los Angeles ce 7 mai que le groupe d’Eddie Vedder a rendu hommage au défunt batteur des Foo Fighters.

Pearl Jam a choisi de reprendre "Cold Day in the Sun", un titre de 2005 chanté par Taylor Hawkins et qui a été repris aussi par le batteur de Pearl Jam, Matt Cameron, pour l’occasion.

"Ce n’est jamais facile de perdre quelqu’un", a expliqué Eddie Vedder au public. "Plus vous vieillissez, plus cela arrive. Tout dépend du moment de votre vie à vous et celui de vos amis."