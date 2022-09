Paul McCartney a aussi partagé l’histoire de sa première rencontre avec la reine alors qu’il n’était encore qu’un enfant en repostant une interview enregistrée l’année dernière pour CBS.

Elton John a écrit et déclaré, pendant son concert à Toronto également : "Elle avait une présence inspirante et a guidé le pays à travers certains de nos plus grands et plus sombres moments avec grâce, décence et une sincère chaleur compatissante".

"J’ai 75 ans, elle a été avec moi toute ma vie, et cela m’attriste de savoir qu’elle ne le sera plus. Mais je suis heureux de la savoir en paix. Elle le mérite car elle a travaillé vraiment dur pour cela", a-t-il ajouté juste avant de jouer "Don’t Let The Sun Go Down On Me".

Duran Duran – qui s’était déjà exprimé sur Twitter un peu plus tôt – a aussi partagé sa peine lors de son concert au Hollywood Bowl en demandant à tous les fans d’allumer les lumières de leurs téléphones sur "Save A Prayer" pour lui rendre un dernier hommage.