Pearl Jam réalise le rêve d’un fan malade

C’est un moment particulier que Pearl Jam a offert à un fan à Berlin, lors du concert du 21 juin dernier.

Selon Live for Live Music, le fan en question, Roland Mandel, qui avait acheté ses tickets pour voir le groupe en 2019, a depuis lors reçu un diagnostic de la maladie de Charcot (sclérose latérale amyotrophique). Impossible pour lui de trouver une place parmi les 12 prévues pour les personnes à mobilité réduite, les sièges dédiés étant déjà tous réservés.

Cependant, les amis et la famille ont décidé d’écrire une lettre à la salle expliquant la situation et de lancer une campagne sur les réseaux sociaux, demandant à Pearl Jam de jouer le titre préféré de leur professeur (“Rearviewmirror”, sorti en 1993), en utilisant le hashtag “#RVMforRoland”. Leurs efforts ont payé et Roland Mandel a pu accéder à la zone installée sur le côté de la scène.

Et ce n’est pas la fin de l’histoire puis qu’arrivés quasiment au bout du concert, Eddie Vedder et les musiciens ont joué pour lui une cover de “I Believe in Miracles” des Ramones avant de faire monter Roland Mandel sur scène.

Et même si “Rearviewmirror” n’a finalement pas fait partie de la setlist du soir, le groupe a incité la foule de 20.000 personnes à scander le nom du fan chanceux.