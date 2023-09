Pearl Jam : le nouvel album "presque terminé"

Dans une nouvelle interview accordée à Guitar World, le guitariste de Pearl Jam, Mike McCready, a parlé de l’avancement des sessions d’enregistrement du nouvel album studio du groupe. La suite de Gigaton, sorti en 2020, est enregistrée avec Andrew Watt, qui a déjà travaillé avec Dua Lipa, Post Malone et Justin Bieber, ainsi qu’avec Ozzy Osbourne, Eddie Vedder et The Rolling Stones.

"L’album est presque terminé", a déclaré McCready à propos de ce nouveau projet. "Je pense qu’il y a quelques ajustements à faire ici et là, et nous n’aurons probablement rien à sortir cette année. Mais Andrew Watt nous a apporté l’énergie, la jeunesse et l’oreille dont nous avions besoin. Il nous a donné un petit coup de pied au cul en nous disant : "Ok, on y va, on y va ! C’est le type le plus hyperactif que j’aie jamais rencontré, à part moi. Mais c’est un grand fan de notre groupe, et c’est aussi un excellent guitariste. Il nous a réunis dans une pièce et nous a poussés aussi loin que possible."

Il poursuit : "Tu sais, c’est difficile pour un outsider de venir dans notre monde parce que nous avons fait les choses d’une certaine manière. Nous sommes ouverts à la nouveauté, mais nous sommes aussi dans notre propre monde. Nous faisons les choses depuis 30 ans. Nous connaissons donc très bien la dynamique de notre groupe. Mais parfois, nous avons besoin d’être poussés et remis en question, et Andrew a fait un excellent travail à cet égard."

En juin dernier, le bassiste de Pearl Jam, Jeff Ament, a expliqué à Kyle Meredith ce qui l’avait inspiré pour le nouveau projet du groupe : "Nous avons beaucoup parlé, au cours des trois ou quatre dernières années, du fait que nous avons en quelque sorte gagné le droit de faire tout ce que nous voulons maintenant. Alors pourquoi ne pas aller jusqu’au bout en se disant : "Les gars, faites une liste des dix choses que vous voulez faire dans ce groupe avant qu’on en finisse. Quelle est la ville où vous n’avez jamais joué ? Ou quel est le lieu où vous voulez retourner ? Ou quel genre de chanson voulez-vous écrire ? Ou quelle est la cause que vous voulez défendre dans le contexte du groupe ?""

"J’ai l’impression que nous sommes arrivés à un point où nous devrions pouvoir prendre un tournant décisif".

Au début du mois, Pearl Jam a repris la route pour son premier live en 2023 à St. Paul dans le Minnesota. Le groupe a proposé un set de 24 chansons, avec quelques surprises à découvrir ici.