Pearl Jam fête les 25 ans de l’album "Yield"

Le groupe d’Eddie Vedder ne fait pas les choses à moitié quand il s’agit de fêter le quart de siècle d’un album. Pour marquer l’anniversaire de l’album Yield de 1998, Pear Jam propose une réédition double vinyle ainsi qu’un album live sorti à l’époque.

Autant les audiophiles que les collectionneurs y trouveront donc leur compte. La réédition vinyle sera pressée en rouge transparent et en noir, le tout dans une qualité sonore supérieure. Retrouvez toutes les infos ici. Un nouvel arrangement audio produit et mixé par Josh Evans et Nick Rives sera aussi disponible sur les plateformes de streaming.

Côté raretés, nous vous avions déjà parlé de la réédition de Give Way, un enregistrement live complet du concert de Pearl Jam à Melbourne Park qui était censé faire l’objet d’une sortie officielle sous forme de CD promotionnel en 1998, mais qui n’était jamais arrivée…

… jusqu’à aujourd’hui : le groupe a annoncé la sortie de l’album live, Give Way, à la fois en CD et en vinyle, en exclusivité pour le Record Store Day 2023 (le 22 avril, précisément).

Give Way a été enregistré en Australie pendant la tournée du cinquième album studio de Pearl Jam, Yield. Selon Discogs, l’album comportait 17 titres, dont les classiques de Yield comme "Do the Evolution" et "Faithful". La veille de la mise en vente des CD Give Way dans les magasins Best Buy, Sony aurait rappelé et détruit tous les exemplaires, et seulement quelques chanceux ont réussi à se procurer les 50.000 exemplaires déjà pressés.

Il s’agit aussi d’un des tout derniers concerts avec le batteur Jack Irons.

Pearl Jam prévoit aussi de sortir une version en haute définition du documentaire Single Video Theory, qui montrait les coulisses de la réalisation de Yield, réalisé par Mark Pellington. Quelques extraits ont déjà été partagés en amont de la réédition :