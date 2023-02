Pearl Jam, de Mother Love Bone à Mookie Blaylock pour finir par de la confiture ?

Un groupe de Grunge des années 90 qui vient de Seattle ? Non ce n’est pas Nirvana dont le nom vient d’une inspiration de Kurt Cobain en référence au bouddhisme "un état de sérénité suprême auquel on parvient après avoir renoncé au désir humain". Autre groupe du coin : Pearl Jam !

Pearl Jam naît des cendres d’un groupe au nom provocateur : "Mother Love Bone" (maman aime l’os) référence à l’expression familière : "to have a boner" (bander), qui ne tardera pas à se séparer. Deux membres fondateurs restent pour former : ''Mookie Blaylock'', le nom d’un basketteur des années 90 qui eut une belle carrière chez les Nets du New Jersey. La raison, pendant leurs premiers enregistrements, ils allaient souvent acheter des cartes de basketteurs à collectionner et comme ils n’avaient pas de nom, pour retrouver et reconnaître les cassettes, ils ont inséré la carte de ''Mookie Blaylock'' dans le boîtier. C’est finalement resté un temps.