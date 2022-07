Pearl Jam annule un 3e concert en Europe à cause de problèmes de voix du chanteur Eddie Vedder

Ils poursuivent : "Nous nous excusons de tout cœur auprès de ceux qui ont travaillé si dur pour mettre en place ce concert, ainsi qu’auprès de tous les fans qui voulaient nous voir… Merci encore pour votre compréhension".

Le groupe doit encore se produire ce soir au même endroit, et dans son communiqué d’hier, il explique "mettre toute son énergie à donner ce show".

Pearl Jam était en tête d’affiche du festival Rock Werchter chez nous le jeudi 30 juin avec un Eddie Vedder en pleine forme qui a toutefois souligné la triste date anniversaire de l’incident tragique qui avait eu lieu le 30 juin 2000 au festival Roskilde au Danemark. Neuf fans étaient décédés des suites d’un mouvement de foule lors de leur concert.

En 2020, pour les 20 ans de ce triste accident, le guitariste Stone Gossard avait expliqué que cette journée avait commencé comme toutes les autres en festival, et a ensuite pris "un tournant inattendu… qui a tout changé à jamais pour toutes les personnes impliquées…"

"Neuf jeunes personnes qui ont été piétinées. Les vies de leurs familles et de leurs proches qui ont dû se remémorer leurs morts encore et encore, et la triste réalité de ne plus jamais les revoir. Toutes les personnes qui ont assisté à ce qui s’est passé et qui ont essayé de faire quelque chose, peut-être de soulever quelqu’un, ou de ne pas avoir pu le faire…"

"Et ceux qui, comme le groupe, ne se sont rendu compte qu’il se passait quelque chose que trop tard… Nous tous, toujours dans l’espoir qu’il en eut été autrement."