Pearl Jam a déjà plusieurs titres pour le prochain album

Alors que le nouvel album solo d’Eddie Vedder vient de sortir, il est déjà au travail avec son groupe Pearl Jam sur un prochain album.

Stone Gossard explique que plusieurs titres ont déjà été enregistrés pour le disque qui succédera à Gigaton sorti en mars 2020.

"C’est en cours, nous faisons de la musique", a-t-il dit au Consequence Of Sound.

Il a aussi confirmé que le producteur, guitariste et songwriter Andrew Watt, qui a d’ailleurs collaboré à Earthling, est à la barre du projet.

“Andrew est un personnage entier. Et nous écrivons à une vitesse incroyable, et de manière très spontanée. On a un riff, (le batteur) Matt Cameron enchaîne et on ne perd pas en énergie. On enchaîne le tout dans le studio dans la cave d’Andrew à Beverly Hills. Jusqu’ici, ça se passe vraiment bien.”

De quoi changer les idées d’Eddie Vedder qui se dispute toujours avec Mötley Crüe. Nikki Sixx ne comprend toujours pas pourquoi Eddie Vedder a décidé de s’en prendre à son groupe, mais lui a tout de même répondu.

La querelle avait commencé début février, lorsque Vedder avait qualifié Mötley Crüe de "vide de sens" (vacuous). Dans une interview avec le New York Times il avait confié : "Girls, Girls, Girls" et Mötley Crüe : f*** you. Je détestais ça. Je ne supportais pas de voir comment cela rendait les mecs et les femmes. C’était vraiment stupide".

Sixx lui avait alors répondu : "Je rigole quand je lis à quel point le chanteur de Pearl Jam détestait Motley Crue. Venant de la part du groupe le plus ennuyeux du monde, c’est plutôt un compliment, non ?".