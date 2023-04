Pear Ring : quelle est cette société, opposée aux applications de rencontre, qui mise sur le dating avec des bagues ?

La tendance In Real Love, c’est ce besoin de renouer avec les rencontres 'en vrai', plus intimes, plus émotionnelles que les rencontres par écran interposé. Aurélie Russanowska s’intéresse sur la start-up Pear Ring, qui promet de se faire rencontrer les célibataires dans la vraie vie grâce à… une bague.

Une start-up britannique s’est donné la mission de rompre le célibat en faisant de la rencontre dans la vraie vie, par opposition aux rencontres en ligne, le modèle tendance à adopter pour rencontrer l’amour.

Cette jeune entreprise, qui opère sous le nom de Pear Ring, a créé une bague bleu clair qui symbolise le statut de célibataire ouvert à une rencontre amoureuse. Être célibataire est aujourd’hui nettement plus socialement accepté qu’il y a quelques années. Ce n’est plus une tare.

Selon Statbel, la Belgique comptait, fin 2022, environ 55% de célibataires dans la population de plus de 18 ans. Une augmentation de 16% en 10 ans. Parmi eux, il y en a qui le vivent très bien.

Mais lorsqu’on a envie de rompre ce célibat, cela semble de plus en plus compliqué, malgré les innombrables applications de rencontres. Et c’est dans ce cas de figure que Pear Ring souhaite intervenir, en signalant les cœurs ouverts à être pris, au moyen d’une bague.