Péages, vignettes écologiques, zones à faibles émissions, … : quelques rappels et astuces avant votre départ en vacances en voiture

Allemagne : autoroutes gratuites mais vignettes environnementales

En Allemagne, les autoroutes restent gratuites. Il y a quelques années, les autorités avaient comme projet d’instaurer un système de vignette. Néanmoins, ce dernier a été abandonné car jugé discriminatoire par la Cour de justice de l’Union européenne. En effet, les résidents allemands, au contraire des étrangers, auraient eu la possibilité de se faire rembourser la somme dépensée via la fiscalité.

Côté environnemental, certaines villes allemandes dont Berlin, Francfort ou Düsseldorf ont instauré des zones à faibles émissions ou ZFE ("Umweltzonen"), interdisant ainsi la circulation et le stationnement des véhicules considérés comme polluants. La vignette environnementale permettant de circuler dans ces zones est disponible immédiatement pour la somme de 15 euros en vous rendant dans un centre Dekara en Belgique. Elle est également disponible sur le site internet du centre. Attention, il faudra alors compter un délai de livraison de maximum dix jours !

France : péages en hausse et vignettes

Si vous partez souvent en France, vous n’êtes pas s’en savoir que l’accès aux autoroutes y est payant. En effet, vous débourserez une somme plus ou moins importante selon le nombre de kilomètres à parcourir entre votre lieu de départ et d’arrivée. Il est important de noter qu’à cause du contexte inflationniste, le prix des péages en France connaîtra une hausse moyenne de 4,75% en 2023. Ainsi, en moyenne, vous débourserez sept euros pour 100 kilomètres.

Également, n’oubliez pas de vous munir d’une vignette Crit’air si vous désirez circuler dans l’une des ZFE comme, par exemple, à Paris, Lyon, Nice ou Rouen. Pour vous la procurer, une seule adresse, le site officiel des autorités françaises.

Il en coûte 4,61 euros tout compris par véhicule.

Espagne : péages en baisse et les vignettes Crit'air acceptées

En 2020, le pays a cessé de renouveler certaines concessions aux gestionnaires d’autoroutes et plusieurs portions sont devenues gratuites. Ainsi, la grande majorité du réseau autoroutier espagnol est accessible sans frais.

Les villes de Barcelone, Madrid, Cordoue, Séville et Valence ont mis en place des ZFE ("Zona de Bajas Emisiones"). Dans la capitale, la ZFE est valable en tout temps alors qu’à Séville et Barcelone, c’est uniquement en semaine et en journée. Bonne nouvelle, selon le Moniteur automobile, l’Espagne accepte les vignettes d’autres pays, comme la vignette Crit’air.