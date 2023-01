Originaire de la province de Liège, Peach rêve d’être drag queen depuis son enfance. Compétitrice dans l’âme, elle a notamment remporté la" Drag Academy à Paris ".

Peach possède sa propre chaine YouTube où elle propose des tutos Make Up. Peach se maquille d’ailleurs à une vitesse surprenante !

Elle aime partager ses compétences et sa créativité et se sent très à l’aise avec les codes du digital.