Peace & Bloc, une nouvelle salle d'escalade vient d'ouvrir à Marche-en-Famenne

Ce sont deux militaires de Marche-en-Famenne, Tanguy de Bournonville et Arnaud Hanuise, qui ont eu l'idée d'ouvrir une salle d'escalade de bloc à Marche-en-Famenne. "On a vu qu'il n'y avait pas de salle d'escalade de bloc à environ 50km autour de la ville de Marche. Donc, on a voulu combler ce trou-là." explique Tanguy de Bournonville.

Peace & Bloc possède un espace de 600m2, comportant un mélange varié de parois verticales, de dalles, de parois en dévers et de parois en toit. "L'escalade de bloc est un mur d'escalade qui part de 4-5m de haut maximum avec des tapis de réception. Il n'y a pas de cordes, ni de harnais de sécurité. Ce sont les tapis qui font la sécurité du grimpeur" ajoute-t-il.

L'infrastructure comprend 6 niveaux de difficulté. "Les niveaux 1 et 2 sont des niveaux pour les grimpeurs débutants, on va rentrer dans l'idée d'une échelle à grimper pour lancer le débutant afin de lui donner confiance. Les niveaux 3 et 4 sont des niveaux pour les intermédiaires, donc ceux qui ont déjà un petit bagage d'escalade. Et les niveaux 5 et 6 pour les confirmés." Peace & Bloc accueille les enfants à partir de 6 ans pour des raisons de sécurité. Un accompagnement des adultes est exigé pour les enfants de 6 à 12 ans.

La salle possède également un espace lounge de 400m2 comprenant le bar, les terrasses et les vestiaires. Elle est accessible aux personnes à mobilité réduite.