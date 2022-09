PE vous présente son spectacle d'histoires drôles dans le 8/9

PE, Pierre-Emmanuel était l’invité de Cyril et ses chroniqueurs pour vous présenter son spectacle PE raconte des histoires drôles. Un spectacle qu’il présentera au Forum de Liège le 15 octobre, pour le VOOrire Festival.

PE a déjà eu l’occasion de participer au Gala du VOOrire Festival et de présenter certains de ses sketchs sur la scène du Forum de Liège mais c’est la première fois qu’il y jouera son spectacle en entier.

Et pour cette représentation, il attend plus de 1000 personnes et le stress qui va avec. PE nous explique que par rapport à une salle plus petite, la rythmique est différente, les réactions sont plus longues, plus intenses et le spectacle doit être pensé tant pour le public installé devant que le public installé au fond.

Selon Fabian et PE, cela reste plus difficile de faire rire une petite salle qu’une grande. Lorsque vous êtes dans une grande salle remplie avec 1500 personnes, si vous en faites rire 500 c’est bien, alors que dans une petite salle avec 60 personnes dont 2 qui rigolent on constate plus facilement l’échec de la blague.

PE confie être très stressé avant ses spectacles. En loge il a un rituel anti stress, il fait les 100 pas et des pompes jusqu’au moment où quelqu’un va venir le rassurer, lui rappeler de respirer et lui dire que tout va bien se passer.

PE raconte des histoires drôles, c’est un titre qui a la base était temporaire. En réfléchissant au spectacle il a mis comme titre de projet "histoires drôles" en se disant qu’il trouverait bien un titre plus tard, et non, il n’a pas trouvé mieux. Le 15 octobre au Forum, il vous racontera son vécu, ses expériences de scène, ses découvertes en tant que jeune papa et bien d’autres choses. D’ici-là, retrouvez PE tous les mardis matin à 8h40 dans le réveil de Tipik.