PE sur les influenceurs : "Ces gens n'ont rien à proposer, mais ils sont suivis par des millions de personnes"

Finies les vacances, Pierre-Emmanuel alias PE est de retour dans le Réveil de Tipik avec Lara, Marco, François et Audrey ! Malgré une actualité parfois morose, PE c’est vraiment… un optimiste. Et comme d’habitude, il n’en loupe pas une. Et c’est pour le plus grand plaisir de nos zygomatiques.

Retrouvez-le chaque mardi dans la matinale de Tipik - ou en podcast sur Auvio - où PE viendra nous expliquer pourquoi finalement… Tout va bien.

Cette semaine, PE partage son avis sur les influenceurs issus de la téléréalité qui vivent à Dubaï. Et il ne mâche pas ses mots :