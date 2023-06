PE : "Si le débarquement de Normandie avait eu lieu en Belgique, on serait encore en ruines"

Pierre-Emmanuel alias PE était dans le Réveil de Tipik avec Lara, Marco, François et Audrey.

Malgré une actualité parfois morose, PE c’est vraiment… Un optimiste ! Et puisqu’on vit une époque absolument fantastique, il vient nous expliquer chaque mardi pourquoi finalement… bah tout va bien !

Cette semaine, PE s’exaspère des dépenses inutiles en Belgique. Les rénovations pour le Parlement de Justice Bruxellois traînent encore et dernièrement, pour la finale de la Jupiler Pro League, ils ont loué un hélicoptère pour survoler les stades genkois et bruxellois car il y avait 3 vainqueurs potentiels : l’Antwerp, l’Union Saint-Gilloise et Genk. PE a voulu imaginer le déroulement de la réunion.

Du coup, pour livrer la coupe au bon endroit, qu’est-ce qu’on fait Robert ? Petit a : on fait 2 répliques qu’on met dans chaque stade et on livrera la vraie ultérieurement. Petit b : on met la coupe dans un des deux stades, puis si ce n’est pas le bon, la presse pourra toujours titrer : "Surréalisme à la belge, la coupe n’était pas dans le bon stade du coup ils ont dû engager un taximan pour la livrer", ce qui est plutôt plausible. Petit c : on loue un hélicoptère. On vole toute la seconde mi-temps et dès qu’on a le gagnant, on atterrit près du bon stade et on lui donne la coupe ! Qu’est-ce que t’en penses, Robert ?!