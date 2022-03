PE, c’est de l’humour sans langue de bois, parfois sans filtre. Connu pour être assez trash dans son premier spectacle Chic et choc, le jeune papa s’est aujourd’hui adouci pour rencontrer un plus large public.

"En fait l’humour on essaie de se trouver pour voir comment on va parler aux gens. Au début j’essayais juste d’attirer l’attention, j’étais plus trash qu’autre chose, il n’y avait pas de rires mais des réactions offusquées. Au début, on pense : 'C’est chouette, j’ai des réactions'. Mais au final ce n’est pas ce qu’on veut. Il a fallu se trouver et maintenant je crois que j’ai enfin trouvé comment m’adresser aux gens et j’essaie d’être le moins vulgaire possible puisque ma maman vient me voir de temps en temps. La première personne que je veux séduire, c’est donc ma mère" déclare-t-il.