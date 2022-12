PE raconte son plus gros bide dans le cube de Viva for Life

Pierre-Emmanuel alias PE est venu dans le cube de Viva for Life pour rendre visite à Maroc. Lors de son passage par le cube, l’humoriste nous a raconté son plus gros bide.

Retour en 2016, on propose à PE de faire la première partie de Gad Elmaleh un vendredi soir à Forest National devant 6000 personnes. Le samedi soir, on lui propose de faire la première partie d’Alex Vizorek au Centre Culturel d’Uccle devant 800 personnes et en deuxième partie de soirée, on propose à PE de participer à un spectacle avec trois autres humoristes pour un mariage de gens qu’il ne connaît pas.

PE est donc arrivé au mariage en se disant "je vais faire exactement ce que j’ai fait en première partie de Gad Elmaleh et Alex Vizorek". Confiant après ses deux premières parties, PE commence ses blagues au mariage et là, aucune réaction. PE sent que le public ne réagit pas et décide de leur parler de son pire bide. Alors sur scène il se pose la question "Est-ce que tu t’es déjà pris un bide ?" et il n’a même pas le temps de se répondre que le grand-père de la mariée intervient "en tout cas t’es bien parti pour un second".

