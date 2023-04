PE : "Quand les gens n’ont rien à dire, ils le font savoir à tout le monde"

Pierre-Emmanuel alias PE était dans le Réveil de Tipik avec Lara, Marco, François et Audrey ! Malgré une actualité parfois morose, PE c’est vraiment… un optimiste. Comme d’habitude, il n’en loupe pas une. Et c’est pour le plus grand plaisir de nos zygomatiques.

Cette semaine, PE avoue ne pas connaître grand chose sur le conflit russo-ukrainien, mais qu'il est normal de ne pas tout savoir. En se renseignant sur le sujet, il a découvert une histoire loufoque, bien belge : la Belgique a voulu offrir des chars à l’Ukraine, avant de réaliser qu’elle n’en avait plus.

Les seuls chars opérationnels en Belgique, ce sont ceux du Carnaval avec des canons à confettis. On ne sait jamais, on peut peut-être toujours les envoyer à Zelensky ? C’est un ancien humoriste après tout, il a peut-être toujours le sens du gag.

Retrouvez-le chaque mardi dans la matinale de Tipik - ou en podcast sur Auvio - où PE viendra nous expliquer pourquoi finalement… tout va bien.