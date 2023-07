PE pour sa dernière chronique de la saison : "Même si parfois pleurer ça fait du bien, je choisis le rire"

Pierre-Emmanuel alias PE était dans le Réveil de Tipik avec Lara, Marco, François et Audrey !

Malgré une actualité parfois morose, PE c’est vraiment… un optimiste. Et comme d’habitude, il n’en loupe pas une. Et c’est pour le plus grand plaisir de nos zygomatiques.

Cette semaine, c'était sa dernière chronique de la saison. L'occasion pour lui de faire un point sur les émeutes en France, la légalisation du cannabis et de clôturer avec un message d'amour. Alors, elle est pas belle la vie ?