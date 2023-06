PE : "Pour devenir ministre en Belgique, le seul diplôme requis est le Bac+sable"

Malgré une actualité parfois morose, PE c’est vraiment… un optimiste ! Et puisqu’on vit une époque absolument fantastique, Il vient nous expliquer chaque mardi pourquoi finalement… bah tout va bien !

Cette semaine, PE ne sait pas où donner de la tête avec l’actualité politique belge : bagarre entre Frank Vandenbroucke et Vincent Van Quickenborne lors d’un conseil des Ministres, Georges-Louis Bouchez et sa compagne qui se disputent avec des cyclistes à Knokke et qui les insultent de "sales flamands"… PE résume tout ce qu’il y a eu de neuf en y donnant son avis avec humour.