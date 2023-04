PE : "Ne me demandez pas de traiter l’info avec sérieux car en rire est une question de survie"

Pierre-Emmanuel alias PE était dans le Réveil de Tipik avec Lara, Marco, François et Audrey ! Malgré une actualité parfois morose, PE c’est vraiment… un optimiste. Comme d’habitude, il n’en loupe pas une. Et c’est pour le plus grand plaisir de nos zygomatiques.

Cette semaine, PE relève des articles qui ont, selon lui, des "sujets bateau". Il se dit que les journalistes traitent n’importe quel sujet car ça doit être ennuyeux pour eux de parler tout le temps des scandales qui touchent la vie politique belge, "vu qu’il y en a un chaque semaine".