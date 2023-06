PE : "La Belgique va jeter 8 millions de vaccins contre le Covid car ils sont périmés. Est-ce que ça surprend quelqu’un ?"

Pierre-Emmanuel alias PE était dans le Réveil de Tipik avec François, Lara et Audrey !

Malgré une actualité parfois morose, PE c’est vraiment… un optimiste ! Et puisqu’on vit une époque absolument fantastique, Il vient nous expliquer chaque mardi pourquoi finalement… bah tout va bien !

Cette semaine, PE est blasé. Quand le gouvernement ne jette pas 8 millions de vaccins périmés contre le COVID, il dépense 32 millions d’euros pour rénover des chars à envoyer à l’Ukraine.

Le plus dingue, c’est qu’avant de les rénover, on doit les racheter car on ne les a pas. Enfin, on ne les a plus. On les avait mais on les a vendus maintenant il faut les acheter, avant de les offrir et au préalable les retaper ! Je comprends mieux pourquoi il y a 3 ministres de la simplification administrative : il y en a un qui achète, un qui rénove et un qui offre. Mais il serait juste temps que le ministre de la loterie nationale communique à tous les autres que la Belgique n’a pas gagné à l’Euro Millions.