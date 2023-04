PE : "Georges-Louis Bouchez, c'est le remake vivant du gendarme en balade"

Pierre-Emmanuel alias PE était dans le Réveil de Tipik avec Lara, Marco, François et Audrey ! Malgré une actualité parfois morose, PE c’est vraiment… un optimiste. Comme d’habitude, il n’en loupe pas une. Et c’est pour le plus grand plaisir de nos zygomatiques.

Après la réaction de Georges-Louis Bouchez face à la recette Barilla de la "carbonara inclusive", PE se dit fatigué par ce qu'il appelle "la bêtise des politiciens". En plus, il a appris que le Parlement Wallon a acheté du mobilier qui a fait exploser tous les budgets : canapé à 18 000 euros, socles de lampe à 2400 euros et des chaises à 4750 euros pièce