PE et le Parlement Wallon : "Dépenser 18.000 euros pour un canapé, vous vous rendez compte ?"

Pierre-Emmanuel alias PE était dans le Réveil de Tipik avec Lara, Marco, François et Audrey.

Malgré une actualité parfois morose, PE c’est vraiment… un optimiste! Et puisqu’on vit une époque absolument fantastique, Il vient nous expliquer chaque mardi pourquoi finalement... bah tout va bien!

Cette semaine, PE parle d'une récente découverte qui l'a surpris : une boule de pétanque peut exploser si elle est envoyée dans le feu. Un Hollandais a tenté l'expérience et l'a payée de sa vie.

"La semaine dernière, on a appris qu'un homme était mort lors d'un enterrement de vie de garçon. Et j'ai envie de dire, l'activité n'a jamais aussi bien porté son nom ! Tout ça, à cause d'une boule de pétanque mise dans le brazéro et avec la chaleur elle a explosé. Je vous jure, j'aimerais bien avoir de la peine, honnêtement j'aimerais bien... Mais en même temps, à quel moment tu te dis que tu mettrais une boule de pétanque dans le feu ? En allant au Paradis, même Dieu a dû lui dire : 'Écoute, t'es un gentil garçon mais mettre une boule de pétanque dans le feu... Je peux pas te laisser rentrer, j'ai une réputation à tenir moi ici'