PE et le Comité de concertation "Energie"

Pierre-Emmanuel alias PE est de retour pour une nouvelle saison dans le Réveil de Tipik avec Lara, Marco, François et Audrey !

Malgré une actualité parfois morose, PE c’est vraiment… un optimiste. Et comme d'habitude, il n'en loupe pas une. Et c’est pour le plus grand plaisir de nos zygomatiques.

Retrouvez-le chaque mardi dans la matinale de Tipik - ou en podcast sur Auvio - où PE viendra nous expliquer pourquoi finalement... Tout va bien.

"Rentrons directement dans le vif du sujet. La semaine dernière, il y a eu le fameux Comité de concertation « Energie »… Qui n’avait d’énergie que le nom, parce que sinon qu’est-ce qu’ils étaient mous, mais mous, mais mous… D’un coté, ils te disent qu’il faut faire des économies d’énergie et, d’un autre, le premier ministre est capable de dire: "On ne va pas imposer aux gens de faire l’amour dans le noir s’ils aiment laisser allumé hein.""