On prend les mêmes et on recommence!

Pierre-Emmanuel alias PE est de retour dans le Réveil de Tipik pour une nouvelle saison en cette semaine de rentrée avec Lara, Marco, François et Audrey, notre nouvelle recrue!

Comme d'habitude, il n'en loupe pas une... Et c’est pour le plus grand plaisir de nos zygomatiques.

Et puisqu’on vit une époque absolument fantastique, PE viendra nous expliquer chaque mardi dans le Réveil de Tipik pourquoi finalement... Tout va bien!

"Comme l'actualité est redondante, je ne vous cache pas que quand je vois une actu qui parle d'autre chose, je saute dessus comme un élu PS sur de l'argent public".