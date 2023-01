PE entame 2023 et "la ribambelle des bonnes résolutions qu'on ne tiendra pas"

Pierre-Emmanuel alias PE est de retour pour une nouvelle saison dans le Réveil de Tipik avec Lara, Marco, François et Audrey !

Malgré une actualité parfois morose, PE c’est vraiment… un optimiste. Et comme d’habitude, il n’en loupe pas une. Et c’est pour le plus grand plaisir de nos zygomatiques.

Retrouvez-le chaque mardi dans la matinale de Tipik - ou en podcast sur Auvio - où PE viendra nous expliquer pourquoi finalement… Tout va bien.

Cette semaine, PE prend de bonnes résolutions pour l'année 2023 qu'il ne tiendra pas et rappelle que les politiques n'ont pas besoin d'humoristes pour se décrédibiliser... :